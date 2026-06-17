Excursion en Train à Vapeur Gare de Gannat/Gare de Bellenaves/Gare de Lapeyrouse Gannat samedi 22 août 2026.

Gannat

Excursion en Train à Vapeur

Gare de Gannat/Gare de Bellenaves/Gare de Lapeyrouse 26, avenue de la gare Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Train à Vapeur d’Auvergne va traverser le territoire de l’Allier, du Puy-de-Dôme et des Combrailles pour le plus grand bonheur du public. Vous pourrez l’admirer à destination des gares de Gannat, de Bellenaves et de Lapeyrouse.

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Gare de Gannat/Gare de Bellenaves/Gare de Lapeyrouse 26, avenue de la gare Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auvergne.com

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English :

The Auvergne Steam Train will travel through the Allier, Puy-de-Dôme, and Combrailles regions, much to the delight of the public. You can see it as it makes its way to the stations in Gannat, Bellenaves, and Lapeyrouse.

L’événement Excursion en Train à Vapeur Gannat a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule