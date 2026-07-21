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AGENDA · Gannat

Brocante et Rassemblement Automobiles Gannat

dimanche 30 août 2026 · Gannat

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Champ de Foire
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Brocante et Rassemblement Automobiles

Champ de Foire Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Brocante et rassemblement automobiles, organisé par le club automobile Les Roues Libres de Gannat. Restauration et buvette sur place
  .

Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 37 45 30  chantallesroueslibres@gmail.com

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English :

Flea market and car show, organized by the Les Roues Libres de Gannat car club. Food and drinks available on site

L’événement Brocante et Rassemblement Automobiles Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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