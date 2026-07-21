Informations pratiques

Gannat

Brocante et Rassemblement Automobiles

Champ de Foire Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Brocante et rassemblement automobiles, organisé par le club automobile Les Roues Libres de Gannat. Restauration et buvette sur place

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Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 37 45 30 chantallesroueslibres@gmail.com

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English :

Flea market and car show, organized by the Les Roues Libres de Gannat car club. Food and drinks available on site

L’événement Brocante et Rassemblement Automobiles Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule