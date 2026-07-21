Brocante et Rassemblement Automobiles Gannat
dimanche 30 août 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Brocante et Rassemblement Automobiles
Champ de Foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante et rassemblement automobiles, organisé par le club automobile Les Roues Libres de Gannat. Restauration et buvette sur place
.
Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 37 45 30 chantallesroueslibres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market and car show, organized by the Les Roues Libres de Gannat car club. Food and drinks available on site
L’événement Brocante et Rassemblement Automobiles Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Église Sainte Croix Gannat 7 août 2026
- FESTI’PAL revient pour sa 5ème édition ! Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat 8 août 2026
- Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre Gannat 12 août 2026
- Excursion en Train à Vapeur Gare de Gannat/Gare de Bellenaves/Gare de Lapeyrouse Gannat 22 août 2026
- Ciné plein air Gannat 26 août 2026