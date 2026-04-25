Gannat

Ciné plein air

Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries) Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Film Le Robot Sauvage.

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Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries) Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 accueil@ville-gannat.fr

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English :

Film: The Wild Robot.

L’événement Ciné plein air Gannat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule