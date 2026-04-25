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Ciné plein air Gannat

Ciné plein air Gannat mercredi 26 août 2026.

Adresse : Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries)

Ville : 03800 Gannat

Département : Allier

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Gannat

Ciné plein air

Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries) Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Film Le Robot Sauvage.
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Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries) Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50  accueil@ville-gannat.fr

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English :

Film: The Wild Robot.

L’événement Ciné plein air Gannat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule

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