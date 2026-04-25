Ciné plein air Gannat
Ciné plein air Gannat mercredi 26 août 2026.
Gannat
Ciné plein air
Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries) Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Film Le Robot Sauvage.
.
Jardin public Delarue (repli au Centre Socioculturel en cas d’intempéries) Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 accueil@ville-gannat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film: The Wild Robot.
L’événement Ciné plein air Gannat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- RONDE du BASSIN SIOULE LIMAGNE Place Pasteur, Cours de la république. Gannat 25 avril 2026
- Circuit VTT La chapelle Saint-Procule Gannat Allier 1 mai 2026
- Circuit VTT 4 km Les Chapelles Gannat Allier 1 mai 2026
- Rando- Train Les Viaducs Eiffel Gannat Allier 1 mai 2026
- Circuit Gravel 46 km Entre Limagne et bords de Sioule Gannat Allier 1 mai 2026