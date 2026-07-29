Permanence Mutuale CCAS Gannat
jeudi 3 septembre 2026 · CCAS · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Permanence Mutuale
CCAS 14-16 Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-12-17 16:00:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-19 2026-12-03 2026-12-17
Mutuale vous présente Mut’Village, une offre santé étudiée au meilleur tarif pour tous les habitants de Gannat.
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CCAS 14-16 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 82 amandine.langlois@villa-gannat.fr
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English :
Mutuale is pleased to present Mut’Village, a carefully designed health plan at the best rate for all residents of Gannat.
L’événement Permanence Mutuale Gannat a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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