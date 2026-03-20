FESTI’PAL revient pour sa 5ème édition ! Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat

FESTI’PAL revient pour sa 5ème édition !

Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Plongez dans la paléontologie avec le FESTI’PAL, 5ème édition ! Stands, ateliers, spectacles, tables rondes et soirée nocturne La Veillée du Crétacé le 9 août. Une fête pour toute la famille !

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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com

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English :

Dive into paleontology with FESTI’PAL, 5th edition! Stands, workshops, shows, round-table discussions and La Veillée du Crétacé evening party on August 9. A party for the whole family!

L’événement FESTI’PAL revient pour sa 5ème édition ! Gannat a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule