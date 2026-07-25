Informations pratiques

Gannat

Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre

Camping Le Mont Libre Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez observer une éclipse solaire au Camping Le Mont Libre ! Lunettes d’éclipse incluses, places limitées, sur réservation. Un moment rare et fascinant à vivre en famille.

.

Camping Le Mont Libre Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 66 51 17 asna03800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come watch a %E9solar eclipse at Camping Le Mont Libre! Eclipse glasses included; limited spaces available; reservations required. A rare and fascinating experience to enjoy with your family.

L’événement Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre Gannat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule