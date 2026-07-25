Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre Gannat
mercredi 12 août 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre
Camping Le Mont Libre Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez observer une éclipse solaire au Camping Le Mont Libre ! Lunettes d’éclipse incluses, places limitées, sur réservation. Un moment rare et fascinant à vivre en famille.
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Camping Le Mont Libre Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 66 51 17 asna03800@gmail.com
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English :
Come watch a %E9solar eclipse at Camping Le Mont Libre! Eclipse glasses included; limited spaces available; reservations required. A rare and fascinating experience to enjoy with your family.
L’événement Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre Gannat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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