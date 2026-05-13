Les odyssées des CM1-CM2 de l’école Pasteur à Gannat, Musée Yves Machelon, Gannat

Les odyssées des CM1-CM2 de l’école Pasteur à Gannat Samedi 23 mai, 19h00 Musée Yves Machelon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Pasteur de Gannat, vous content l’histoire de Gannat à partir d’une sélection d’objets du musée.

Musée Yves Machelon 1 place Rantian 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 https://ville-gannat.fr/sortir/musee-yves-machelon/ Le musée est installé dans deux bâtiments distincts : l’ancien château-fort de la ville de Gannat et la maison d’arrêt construite au milieu du 19ème siècle avec les ruines du château.

Il s’agit d’un château-fort de plaine en pierre, à quatre tours d’angles puissantes permettant le contrôle des populations et des voies de passages, et de se protéger des attaques.

Très tôt, l’ancien château des sieurs de Bourbons tient le rôle de prison. En effet, dès la fin du XVIe siècle, on constate la présence d’un geôlier, une fonction qui perdure jusqu’au XVIIIe siècle.

La prison gannatoise de l’Ancien Régime est très vétuste et demande de nombreux travaux, ne serait-ce que pour reboucher les trous présents dans les murs, facilitant les évasions. Rapidement, il apparaît que se limiter à effectuer de simples réparations s’avère coûteux et inutile sur la durée. C’est pourquoi, l’architecte préconise plutôt la construction d’une maison d’arrêt neuve.

Ce nouvel établissement pénitentiaire conserve les murailles et les quatre tours médiévales, mais les restes de l’ancien château sont remplacés par un grand bâtiment de deux étages, avec un couloir central qui le sépare en deux parties. Parking devant, stationnement pour les cars

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Pasteur de Gannat, vous content l’histoire de Gannat à partir d’une sélection d’objets du musée.

©Mairie de Gannat