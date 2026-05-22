Guinguette Pique-nique tiré du sac Gannat
Guinguette Pique-nique tiré du sac Gannat jeudi 4 juin 2026.
Gannat
Guinguette Pique-nique tiré du sac
Jardin public Delarue Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 11:30:00
fin : 2026-06-04 17:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Sortez la nappe et les paniers ! Venez flâner au jardin public avec votre pique-nique maison, au son de l’accordéon du Duo Musette. Une pause estivale pleine de douceur.
.
Jardin public Delarue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes accueil@ville-gannat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get out your tablecloths and baskets! Come and stroll through the public garden with your home-made picnic, to the sound of the Duo Musette accordion. A gentle summer break.
L’événement Guinguette Pique-nique tiré du sac Gannat a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- JUIN AU JARDIN DELARUE Gannat 1 juin 2026
- Concert 160 ans Orchestre de Gannat Gannat 6 juin 2026
- Animation et dédicace Maison de la presse et du livre Gannat 6 juin 2026
- Dédicace Rendez-vous avec la Romance , Delphine Blake Gannat 6 juin 2026
- Emma Goncalves Centre équestre Gannat 7 juin 2026