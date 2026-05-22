Gannat

Guinguette Pique-nique tiré du sac

Jardin public Delarue Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 11:30:00

fin : 2026-06-04 17:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Sortez la nappe et les paniers ! Venez flâner au jardin public avec votre pique-nique maison, au son de l’accordéon du Duo Musette. Une pause estivale pleine de douceur.

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Jardin public Delarue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes accueil@ville-gannat.fr

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English :

Get out your tablecloths and baskets! Come and stroll through the public garden with your home-made picnic, to the sound of the Duo Musette accordion. A gentle summer break.

L’événement Guinguette Pique-nique tiré du sac Gannat a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Val de Sioule