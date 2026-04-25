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Concentration cyclotouriste Rue Croix des Rameaux Gannat

Concentration cyclotouriste Rue Croix des Rameaux Gannat vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue Croix des Rameaux

Adresse : Espace Croix des Rameaux

Ville : 03800 Gannat

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Gannat

Concentration cyclotouriste

Rue Croix des Rameaux Espace Croix des Rameaux Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Rassemblement de cyclotouristes. Venez fêter les 40 ans du club !
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Rue Croix des Rameaux Espace Croix des Rameaux Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 22 64 10  sg_gaulmin@yahoo.fr

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English :

Gathering of cyclotourists. Come and celebrate the club’s 40th anniversary!

L’événement Concentration cyclotouriste Gannat a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme Val de Sioule

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