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Portes ouvertes Les Chillins Gannat

Portes ouvertes Les Chillins Gannat dimanche 13 septembre 2026.

Lieu
Les Chillins
Adresse
12 Les Chillins
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Gannat

Portes ouvertes

Les Chillins 12 Les Chillins Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Les Écuries des Chilins vous donnent rendez-vous le dimanche 13 septembre, de 10h à 17h, pour leur Fête du Cheval ! Au programme baptêmes poneys gratuits, démonstrations équestres, buvette sur place, renseignements et inscriptions.
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Les Chillins 12 Les Chillins Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 34 69 88  ecuriesdeschillins@gmail.com

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English :

The Chilins Stables invite you to join them on Sunday, September 13, from 10 a.m. to 5 p.m., for their Horse Festival! On the program: free pony rides, equestrian demonstrations, a refreshment stand on site, information, and registration.

L’événement Portes ouvertes Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule

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