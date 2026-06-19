Portes ouvertes Les Chillins Gannat

Gannat

Portes ouvertes

Les Chillins 12 Les Chillins Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les Écuries des Chilins vous donnent rendez-vous le dimanche 13 septembre, de 10h à 17h, pour leur Fête du Cheval ! Au programme baptêmes poneys gratuits, démonstrations équestres, buvette sur place, renseignements et inscriptions.

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Les Chillins 12 Les Chillins Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 34 69 88 ecuriesdeschillins@gmail.com

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English :

The Chilins Stables invite you to join them on Sunday, September 13, from 10 a.m. to 5 p.m., for their Horse Festival! On the program: free pony rides, equestrian demonstrations, a refreshment stand on site, information, and registration.

L’événement Portes ouvertes Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule