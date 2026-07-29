Atelier L’informatique en un clic CCAS Gannat

Informations pratiques

Gannat

Atelier L’informatique en un clic

CCAS 14, Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:00:00

fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-12 2026-11-26 2026-12-10

Un atelier informatique sur mesure!

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CCAS 14, Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

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English :

A custom IT workshop!

L’événement Atelier L’informatique en un clic Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule