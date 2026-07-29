AGENDA · Gannat
Atelier L’informatique en un clic CCAS Gannat
jeudi 10 septembre 2026 · CCAS · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Atelier L’informatique en un clic
CCAS 14, Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-12 2026-11-26 2026-12-10
Un atelier informatique sur mesure!
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CCAS 14, Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
A custom IT workshop!
L’événement Atelier L’informatique en un clic Gannat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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