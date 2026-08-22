Informations pratiques

Gannat

Semaine découverte des sports, Gannat

Différents lieux de la commune Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-07

Football, tennis, volley, boxe, natation… venez tester de nombreux sports lors de la Semaine découverte des sports à Gannat ! Une semaine gratuite et ouverte à tous, ne la manquez pas !

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Différents lieux de la commune Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes accueil@ville-gannat.fr

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English :

Soccer, tennis, volleyball, boxing, swimming… come try out a variety of sports during Sports Discovery Week in Gannat! It’s a free week open to everyone—don’t miss it!

L’événement Semaine découverte des sports, Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Val de Sioule