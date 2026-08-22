Semaine découverte des sports, Gannat Gannat
lundi 7 septembre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Semaine découverte des sports, Gannat
Différents lieux de la commune Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-07
Football, tennis, volley, boxe, natation… venez tester de nombreux sports lors de la Semaine découverte des sports à Gannat ! Une semaine gratuite et ouverte à tous, ne la manquez pas !
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Différents lieux de la commune Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes accueil@ville-gannat.fr
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English :
Soccer, tennis, volleyball, boxing, swimming… come try out a variety of sports during Sports Discovery Week in Gannat! It’s a free week open to everyone—don’t miss it!
L’événement Semaine découverte des sports, Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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