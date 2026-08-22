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AGENDA · Gannat

Semaine découverte des sports, Gannat Gannat

lundi 7 septembre 2026 · Gannat

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Différents lieux de la commune
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Semaine découverte des sports, Gannat

Différents lieux de la commune Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-07

Football, tennis, volley, boxe, natation… venez tester de nombreux sports lors de la Semaine découverte des sports à Gannat ! Une semaine gratuite et ouverte à tous, ne la manquez pas !
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Différents lieux de la commune Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   accueil@ville-gannat.fr

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English :

Soccer, tennis, volleyball, boxing, swimming… come try out a variety of sports during Sports Discovery Week in Gannat! It’s a free week open to everyone—don’t miss it!

L’événement Semaine découverte des sports, Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Val de Sioule

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