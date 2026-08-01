Ultreia concert Gannat
jeudi 27 août 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Ultreia concert
Église Sainte Croix 20 Place Hennequin Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Concert de la chorale Ultreia, proposant un répertoire varié allant du Grégorien au Contemporain, en passant par le Baroque, le Classique et le Gospel.
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Église Sainte Croix 20 Place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A concert by the Ultreia Choir, featuring a varied repertoire ranging from Gregorian chant to contemporary music, including Baroque, Classical, and Gospel.
L’événement Ultreia concert Gannat a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Val de Sioule
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