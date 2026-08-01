Informations pratiques

Gannat

Ultreia concert

Église Sainte Croix 20 Place Hennequin Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Concert de la chorale Ultreia, proposant un répertoire varié allant du Grégorien au Contemporain, en passant par le Baroque, le Classique et le Gospel.

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Église Sainte Croix 20 Place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A concert by the Ultreia Choir, featuring a varied repertoire ranging from Gregorian chant to contemporary music, including Baroque, Classical, and Gospel.

L’événement Ultreia concert Gannat a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Val de Sioule