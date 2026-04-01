Champdeniers

Cinéma Le crime du 3e étage

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Séance cinéma organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

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English : Cinéma Le crime du 3e étage

L’événement Cinéma Le crime du 3e étage Champdeniers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Val de Gâtine