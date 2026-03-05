Fête des Plantes Les Jardiniers du Paradis Champdeniers

Fête des Plantes Les Jardiniers du Paradis

Place du Paradis Champdeniers Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Date :

2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Événement organisé par les Jardiniers du Paradis.

Pendant cette journée unique, vous pourrez préparer vos plantations du printemps et découvrir de nombreux artisans du végétal, producteurs, paysagistes, fabricants d’outillage, conserveries artisanales, boulangers, maraîchers, apiculteurs locaux pour le plaisir de toutes et tous les amateurs du jardin et des vergers. .

Place du Paradis Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jardiniersduparadis@gmail.com

English : Fête des Plantes Les Jardiniers du Paradis

