Fête des Plantes Les Jardiniers du Paradis Champdeniers

Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Événement organisé par les Jardiniers du Paradis.
Pendant cette journée unique, vous pourrez préparer vos plantations du printemps et découvrir de nombreux artisans du végétal, producteurs, paysagistes, fabricants d’outillage, conserveries artisanales, boulangers, maraîchers, apiculteurs locaux pour le plaisir de toutes et tous les amateurs du jardin et des vergers. .
Place du Paradis Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jardiniersduparadis@gmail.com
