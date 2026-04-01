Champdeniers

Repair Café

Place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Atelier de réparation solidaire d’objets cassés, électro ménager, vélos… organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers en Val de Gâtine. .

Place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 38 66 consomacteurs.luv@csc79.org

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English : Repair Café

L’événement Repair Café Champdeniers a été mis à jour le 2026-04-16 par CC Val de Gâtine