Cinéma Le diable s’habille en Prada 2 Lauterbourg
samedi 17 octobre 2026 · Lauterbourg
Informations pratiques
Lauterbourg
Cinéma Le diable s’habille en Prada 2
4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Comédie dramatique. Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.
Comédie dramatique de David Frankel Par Aline Brosh McKenna avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt …
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com
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English :
Dramatic comedy. Miranda, Andy, Emily, and Nigel are back in the cutthroat, glamorous world of *Runway* magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.
L’événement Cinéma Le diable s’habille en Prada 2 Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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