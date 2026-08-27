Informations pratiques

Lauterbourg

Cinéma Le diable s’habille en Prada 2

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Comédie dramatique. Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Comédie dramatique de David Frankel Par Aline Brosh McKenna avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt …

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

Dramatic comedy. Miranda, Andy, Emily, and Nigel are back in the cutthroat, glamorous world of *Runway* magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.

L’événement Cinéma Le diable s’habille en Prada 2 Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg