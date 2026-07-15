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AGENDA · Dieulefit

Cinéma Le Héros de Berlin Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 7 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma Le Héros de Berlin

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

1h 53 mn — Comédie Dramatique
Tout public De Wolfgang Becker
Par Constantin Lieb, Wolfgang Becker Avec Charly Hübner, Christiane Paul, Leon Ullrich
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 53 min? Comedy-Drama
Suitable for all ages. Directed by Wolfgang Becker
Written by Constantin Lieb and Wolfgang Becker. Starring Charly Hübner, Christiane Paul, and Leon Ullrich

L’événement Cinéma Le Héros de Berlin Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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