Cinéma Le Héros de Berlin Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma Le Héros de Berlin

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

1h 53 mn — Comédie Dramatique

Tout public De Wolfgang Becker

Par Constantin Lieb, Wolfgang Becker Avec Charly Hübner, Christiane Paul, Leon Ullrich

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 53 min? Comedy-Drama

Suitable for all ages. Directed by Wolfgang Becker

Written by Constantin Lieb and Wolfgang Becker. Starring Charly Hübner, Christiane Paul, and Leon Ullrich

L’événement Cinéma Le Héros de Berlin Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux