Cinéma Le Héros de Berlin Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 7 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma Le Héros de Berlin
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
1h 53 mn — Comédie Dramatique
Tout public De Wolfgang Becker
Par Constantin Lieb, Wolfgang Becker Avec Charly Hübner, Christiane Paul, Leon Ullrich
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1 hr 53 min? Comedy-Drama
Suitable for all ages. Directed by Wolfgang Becker
Written by Constantin Lieb and Wolfgang Becker. Starring Charly Hübner, Christiane Paul, and Leon Ullrich
L’événement Cinéma Le Héros de Berlin Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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