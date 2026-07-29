projection série documentaire Les corps électriques La Halle Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

projection série documentaire Les corps électriques

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur, ravive sa passion pour la danse hip-hop. Avec sa caméra il explore son passé et ses liens familiaux tout en filmant ses pairs, dont les corps en mouvement résonnent avec ses questionnements intimes.

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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43

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English :

At 40, Raphaël Stora, a filmmaker, is rekindling his passion for hip-hop dance. With his camera, he explores his past and his family ties while filming his peers, whose moving bodies resonate with his personal questions.

L’événement projection série documentaire Les corps électriques Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux