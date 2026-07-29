projection série documentaire Les corps électriques La Halle Dieulefit
vendredi 7 août 2026 · La Halle · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
projection série documentaire Les corps électriques
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur, ravive sa passion pour la danse hip-hop. Avec sa caméra il explore son passé et ses liens familiaux tout en filmant ses pairs, dont les corps en mouvement résonnent avec ses questionnements intimes.
.
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At 40, Raphaël Stora, a filmmaker, is rekindling his passion for hip-hop dance. With his camera, he explores his past and his family ties while filming his peers, whose moving bodies resonate with his personal questions.
L’événement projection série documentaire Les corps électriques Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Les précieuses ridicules Dieulefit 29 juillet 2026
- Les Flâneries sous la lune Dieulefit 29 juillet 2026
- Cinéma Zazie dans la métro Cinéma Labor Dieulefit 30 juillet 2026
- Nouvelles du Conte. Contes au marché …Dieulefit Dieulefit 31 juillet 2026
- Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Cinéma Labor Dieulefit 31 juillet 2026