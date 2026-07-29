Informations pratiques

Dieulefit

Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux

centre ville Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez nombreux pour découvrir le fabuleux univers du fromage de chèvre le Picodon Toute la journée, en plein coeur d’un village de la Drôme Provençale, dans une ambiance festive et authentique.

.

centre ville Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 pittet.serge@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the fabulous world of goat cheese Picodon All day long, in the heart of a village in the Drôme Provençale, in a festive and authentic atmosphere.

L’événement Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux