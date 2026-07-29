Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux Dieulefit
dimanche 9 août 2026 · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux
centre ville Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez nombreux pour découvrir le fabuleux univers du fromage de chèvre le Picodon Toute la journée, en plein coeur d’un village de la Drôme Provençale, dans une ambiance festive et authentique.
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centre ville Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 pittet.serge@neuf.fr
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English :
Come and discover the fabulous world of goat cheese Picodon All day long, in the heart of a village in the Drôme Provençale, in a festive and authentic atmosphere.
L’événement Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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