Vide grenier des sapeurs pompiers Dieulefit
dimanche 9 août 2026 · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Vide grenier des sapeurs pompiers
Allée des promenades Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
10€ les 6 mètres linéaires environ
Contact par téléphone après 14h30 06 84 42 79 40
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Allée des promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 42 79 40
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English :
10? for approximately 6 linear meters
Contact us by phone after 2:30 p.m.: 06 84 42 79 40
L’événement Vide grenier des sapeurs pompiers Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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