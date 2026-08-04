Informations pratiques

Dieulefit

Vide grenier des sapeurs pompiers

Allée des promenades Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

10€ les 6 mètres linéaires environ

Contact par téléphone après 14h30 06 84 42 79 40

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Allée des promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 42 79 40

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English :

10? for approximately 6 linear meters

Contact us by phone after 2:30 p.m.: 06 84 42 79 40

L’événement Vide grenier des sapeurs pompiers Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux