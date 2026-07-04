Cinéma Soirée Archives Cinéma Labor Dieulefit
mardi 4 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma Soirée Archives
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Tout public
A partir de 19h , rendez vous dans le jardin du Labor . Amenez votre pique nique; nous offrons la musique et la boisson A la tombée de la nuit projection de films archives de Dieulefit
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
Open to the public
Starting at 7:00 p.m., meet in the Labor garden. Bring your own picnic; we’ll provide the music and drinks. At dusk, there will be a screening of archival films from Dieulefit.
L’événement Cinéma Soirée Archives Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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