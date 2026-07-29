Fablab La Halle Dieulefit
mercredi 5 août 2026 · La Halle · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Fablab
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Adhérent 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez participer à un atelier familial flocage de tee-shirt personnalisé ! Chaque personne inscrite, enfant comme adulte, pourra repartir avec. À partir de 4 ans. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés lors de cet atelier.
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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43
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English :
Come join us for a family-friendly custom T-shirt screen-printing workshop! Every registered participant—children and adults alike—will get to take home a T-shirt. Ages 4 and up. Children under 6 must be accompanied by an adult during this workshop.
L’événement Fablab Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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