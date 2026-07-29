Initiation danse Hip-Hop La Halle Dieulefit
mardi 4 août 2026 · La Halle · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Initiation danse Hip-Hop
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Adhérent 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Faites vos premiers pas dans l’univers de la danse hip-hop ! Guidés par un danseur professionnel, découvrez les bases de cette danse urbaine et laissez-vous porter par le rythme et l’énergie du mouvement. A partir de 8 Ans
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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43
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English :
Take your first steps into the world of hip-hop dance! Under the guidance of a professional dancer, discover the basics of this urban dance style and let yourself be carried away by the rhythm and energy of the movement. Ages 8 and up
L’événement Initiation danse Hip-Hop Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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