Cinéma Ce qu’il reste de nous en VO Mur-de-Barrez vendredi 19 juin 2026.

Mur-de-Barrez

Cinéma L’objet du délit

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Comédie dramatique de Agnès Jaoui avec Daniel Auteuil, Agnès Jaoui, Eye Haïdara. durée 2h14min

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.

Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame. 30 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Comedy-drama by Agnès Jaoui with Daniel Auteuil, Agnès Jaoui, Eye Haïdara. running time: 2h14min

L’événement Cinéma L’objet du délit Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)