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Cinéma Les Gendarmes Salle culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

vendredi 2 octobre 2026 · Salle culturelle Desoubdanes · Saint-Laurent-sur-Gorre

Cinéma Les Gendarmes Salle culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle culturelle Desoubdanes
Adresse
6 Place de l'Église
Ville
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Laurent-sur-Gorre

Cinéma Les Gendarmes

Salle culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Synopsis Les Gendarmes (2026) réalisé par François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard (adapté de la bande dessinée), la brigade de Charnay-Lès-Mâcon se prépare à sa fête des jardins quand un stagiaire de Paris et des voleurs de nains sèment le chaos. Pour la saga classique de Louis de Funès (Le Gendarme de Saint-Tropez), un gendarme zélé découvre une équipe peu active sur la Côte d’Azur.   .

Salle culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 

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English : Cinéma Les Gendarmes

L’événement Cinéma Les Gendarmes Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Ouest Limousin

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