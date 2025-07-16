Rencontres franco-britannique Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Rencontres franco-britannique Place de l'église Saint-Laurent-sur-Gorre mercredi 16 juillet 2025.

Place de l'église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-12-17

2025-07-16 2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17

Venez faire connaissance et parfaire votre pratique de l’anglais ou du français en toute convivialité ! .

Place de l'église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com

