Festival au bout du conte Spectacle Voyage d’une goutte d’eau et le bal des tout-petits Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre

Festival au bout du conte Spectacle Voyage d’une goutte d’eau et le bal des tout-petits

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Venez découvrir le spectacle de Jean-Baptiste Dumont, musicien, conteur, clown et marionnetiste… Il vous invite à suivre le voyage d’une petite goutte tombée de son nuage et qui découvre le monde qui l’entoure avec des comptines à partager. .

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34

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English : Festival au bout du conte Spectacle Voyage d’une goutte d’eau et le bal des tout-petits

L’événement Festival au bout du conte Spectacle Voyage d’une goutte d’eau et le bal des tout-petits Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin