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Partir en livre Dessine ton héros/ton héroïne Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Partir en livre Dessine ton héros/ton héroïne Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Partir en livre Dessine ton héros/ton héroïne Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 13 Place de l'Église

Ville : 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Laurent-sur-Gorre

Partir en livre Dessine ton héros/ton héroïne

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Accompagnés de l’illustratrice Echo Chromatique, donnez vie à votre héroïne ou héro préféré !   .

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Partir en livre Dessine ton héros/ton héroïne

L’événement Partir en livre Dessine ton héros/ton héroïne Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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