Musique en famille Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre
Musique en famille Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
Musique en famille
Plan d’eau 5 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:15:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-29 2026-08-12
Chères fratries, jusqu’à 12 ans, venez découvrir et faire de la musique sous l’œil bienveillant de Salim Menad qui vous guidera. Venez passer un agréable moment en musique au bord de l’eau ! .
Plan d’eau 5 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com
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English : Musique en famille
L’événement Musique en famille Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Ouest Limousin
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