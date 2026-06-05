Musique en famille Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre

Musique en famille

Plan d’eau 5 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:15:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29 2026-08-12

Chères fratries, jusqu’à 12 ans, venez découvrir et faire de la musique sous l’œil bienveillant de Salim Menad qui vous guidera. Venez passer un agréable moment en musique au bord de l’eau ! .

Plan d’eau 5 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com

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English : Musique en famille

L’événement Musique en famille Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Ouest Limousin