4° édition Las nonentas laurentaises Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre
4° édition Las nonentas laurentaises Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 8 août 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
4° édition Las nonentas laurentaises
Plan d’eau 5 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Par équipe de 2 ou de 3 venez participer à la course en relais de 90min, sur une boucle d’1km autour de l’étang du Moulin Neuf, tant attendue de l’été pour sa quatrième édition. C’est une course conviviale et accessible aux amateurs. Bonne ambiance assurée ! Bonne chance à tous ! .
Plan d’eau 5 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 fredbesse74@gmail.com
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English : 4° édition Las nonentas laurentaises
L’événement 4° édition Las nonentas laurentaises Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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