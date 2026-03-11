Concours de pêche

Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Lors de la fête annuelle de Saint Laurent sur Gorre, l’association La Gaule Laurentaise organise son traditionnel concours de pêche ! .

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mathieu.nexon@wanadoo.fr

