La rando de la fête Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre
dimanche 9 août 2026 · Plan d'eau · Saint-Laurent-sur-Gorre
Informations pratiques
Saint-Laurent-sur-Gorre
La rando de la fête
Plan d’eau 2 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Lors de la fête annuelle de Saint Laurent sur Gorre, venez participer à une randonnée pédestre d’environ 8km sur les sentiers du village entre rivières et forêts en départ du plan d’eau. .
Plan d’eau 2 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 33 43
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English : La rando de la fête
L’événement La rando de la fête Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Ouest Limousin
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