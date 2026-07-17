La rando de la fête Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre

Informations pratiques

Saint-Laurent-sur-Gorre

La rando de la fête

Plan d’eau 2 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Lors de la fête annuelle de Saint Laurent sur Gorre, venez participer à une randonnée pédestre d’environ 8km sur les sentiers du village entre rivières et forêts en départ du plan d’eau. .

Plan d’eau 2 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 33 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La rando de la fête

L’événement La rando de la fête Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Ouest Limousin