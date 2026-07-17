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La rando de la fête Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre

dimanche 9 août 2026 · Plan d'eau · Saint-Laurent-sur-Gorre

La rando de la fête Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Plan d'eau
Adresse
2 Allée du Muguet
Ville
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Laurent-sur-Gorre

La rando de la fête

Plan d’eau 2 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Lors de la fête annuelle de Saint Laurent sur Gorre, venez participer à une randonnée pédestre d’environ 8km sur les sentiers du village entre rivières et forêts en départ du plan d’eau.   .

Plan d’eau 2 Allée du Muguet Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 33 43 

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English : La rando de la fête

L’événement La rando de la fête Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Ouest Limousin

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