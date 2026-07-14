Concert au marché fermier: chansons françaises Saint-Laurent-sur-Gorre
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Laurent-sur-Gorre
Informations pratiques
Saint-Laurent-sur-Gorre
Concert au marché fermier: chansons françaises
Place Léon Litaud Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Lors du marché fermier semi nocturne profitez d’un concert de chansons françaises interprétées par Serge Brun et Alain Lacotte. .
Place Léon Litaud Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com
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English : Concert au marché fermier: chansons françaises
L’événement Concert au marché fermier: chansons françaises Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Ouest Limousin
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