Informations pratiques

Saint-Laurent-sur-Gorre

Concert au marché fermier: chansons françaises

Place Léon Litaud Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Lors du marché fermier semi nocturne profitez d’un concert de chansons françaises interprétées par Serge Brun et Alain Lacotte. .

Place Léon Litaud Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com

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English : Concert au marché fermier: chansons françaises

L’événement Concert au marché fermier: chansons françaises Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Ouest Limousin