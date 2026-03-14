La Marche des conteurs Espaces verts salle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre
La Marche des conteurs Espaces verts salle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre mardi 4 août 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
La Marche des conteurs
Espaces verts salle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Depuis 2007, chaque été, des conteurs professionnels colportent une parole poétique, ludique et engagée. La Marche des Conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture. Soyez au rendez-vous, chaque représentation est unique, laquelle allez-vous choisir ? .
Espaces verts salle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 43 47 62 lamarchedesconteurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Marche des conteurs
L’événement La Marche des conteurs Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne)
- Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 18 mai 2026
- Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA (version enfants) Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 20 mai 2026
- Stage de Yoga Dance Salle du foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre 23 mai 2026
- Loto du son Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 27 mai 2026
- Festival au bout du conte Spectacle Voyage d’une goutte d’eau et le bal des tout-petits Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 11 juin 2026