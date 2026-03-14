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La Marche des conteurs Espaces verts salle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

La Marche des conteurs Espaces verts salle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

La Marche des conteurs Espaces verts salle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre mardi 4 août 2026.

Lieu : Espaces verts salle Desoubdanes

Adresse : 6 Place de l'Église

Ville : 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Laurent-sur-Gorre

La Marche des conteurs

Espaces verts salle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Depuis 2007, chaque été, des conteurs professionnels colportent une parole poétique, ludique et engagée. La Marche des Conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture. Soyez au rendez-vous, chaque représentation est unique, laquelle allez-vous choisir ?   .

Espaces verts salle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 43 47 62  lamarchedesconteurs@gmail.com

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English : La Marche des conteurs

L’événement La Marche des conteurs Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin

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