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Exposition photos regards croisés Salle Culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

Exposition photos regards croisés Salle Culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

Exposition photos regards croisés Salle Culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Salle Culturelle Desoubdanes
Adresse
6 Place de l'Église
Ville
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Département
Haute-Vienne
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Laurent-sur-Gorre

Exposition photos regards croisés

Salle Culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Regards croisés, 6 univers se croisent lors d’une exposition unique. Découvree le travail de Bruno Billard, Nathalie Gass, Jean-Christophe Peyrard, Christian Charron, François Mousset, Yannick Le Maux.   .

Salle Culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21  contact@saint-laurent-sur-gorre.fr

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English : Exposition photos regards croisés

L’événement Exposition photos regards croisés Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Ouest Limousin

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