Boutique estivale d’artisanat d’art Place des Allumettes Saint-Laurent-sur-Gorre

Boutique estivale d’artisanat d’art

Place des Allumettes Office de Tourisme Ouest Limousin Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour vos souvenirs de vacances, venez dénicher des produits locaux et originaux, à offrir ou à vous offrir. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi un choix divers et varié. .

Place des Allumettes Office de Tourisme Ouest Limousin Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com

English : Boutique estivale d’artisanat d’art

