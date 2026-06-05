Saint-Laurent-sur-Gorre

Après midi vélo

Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 14:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Sporting club cycliste laurentais vous invite pour une après midi vélo avec deux départs sur les sentiers, l’un à 14h, l’autre à 14h30. .

Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 57 83

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English : Après midi vélo

L’événement Après midi vélo Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Ouest Limousin