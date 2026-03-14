Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Choeur Tactus Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Concert Choeur Tactus Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Concert Choeur Tactus Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise

Ville : 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-sur-Gorre

Concert Choeur Tactus

Place de l’église Eglise Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Ça swingue, ça chante ! Venez découvrir le concert de l’Arche Musicale, Choeur Tactus dans la magnifique enceinte de l’église de Saint Laurent sur Gorre. Direction Marion Delcourt, piano Thomas Ezekiel, contrebasse Vincent Marsick.   .

Place de l’église Eglise Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21  contact@larchemusicale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Choeur Tactus

L’événement Concert Choeur Tactus Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Ouest Limousin

À voir aussi à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne)