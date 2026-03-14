Concert Choeur Tactus Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre
Concert Choeur Tactus Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre dimanche 14 juin 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
Concert Choeur Tactus
Place de l’église Eglise Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ça swingue, ça chante ! Venez découvrir le concert de l’Arche Musicale, Choeur Tactus dans la magnifique enceinte de l’église de Saint Laurent sur Gorre. Direction Marion Delcourt, piano Thomas Ezekiel, contrebasse Vincent Marsick. .
Place de l’église Eglise Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 contact@larchemusicale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Choeur Tactus
L’événement Concert Choeur Tactus Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne)
- Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 18 mai 2026
- Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA (version enfants) Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 20 mai 2026
- Stage de Yoga Dance Salle du foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre 23 mai 2026
- Loto du son Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 27 mai 2026
- Festival au bout du conte Spectacle Voyage d’une goutte d’eau et le bal des tout-petits Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 11 juin 2026