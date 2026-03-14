Concert Choeur Tactus Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre

Concert Choeur Tactus

Place de l’église Eglise Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Ça swingue, ça chante ! Venez découvrir le concert de l’Arche Musicale, Choeur Tactus dans la magnifique enceinte de l’église de Saint Laurent sur Gorre. Direction Marion Delcourt, piano Thomas Ezekiel, contrebasse Vincent Marsick. .

Place de l’église Eglise Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 contact@larchemusicale.fr

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English : Concert Choeur Tactus

L’événement Concert Choeur Tactus Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Ouest Limousin