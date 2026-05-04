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Déjeuner philo l’amitié Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Déjeuner philo l’amitié Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Déjeuner philo l’amitié Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 13 Place de l'Église

Ville : 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Laurent-sur-Gorre

Déjeuner philo l’amitié

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Venez déguster des biscuits autour des grandes questions de la vie. Ce jour là, le thème sera l’amitié.   .

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Déjeuner philo l’amitié

L’événement Déjeuner philo l’amitié Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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