Déjeuner philo l’amitié Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre

Déjeuner philo l’amitié

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Venez déguster des biscuits autour des grandes questions de la vie. Ce jour là, le thème sera l’amitié. .

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Déjeuner philo l’amitié

L’événement Déjeuner philo l’amitié Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin