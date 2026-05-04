Partir en livre Spectacle Petits poids et haltères Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre

Partir en livre Spectacle Petits poids et haltères

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Etre un super héro, c’est quoi en réalité ? Est-ce être le plus fort ? Le plus impressionnant ? Le plus musclé ? Le plus séducteur ? Etre super, est-ce réservé aux garçons ? Et si, être super, c’était s’aimer tel que l’on est et accepter les autres ? Venez assister au spectacle de la compagnie La Pierre et le Tapis . .

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Partir en livre Spectacle Petits poids et haltères

L’événement Partir en livre Spectacle Petits poids et haltères Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin