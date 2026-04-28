Atelier retraite avec la CARSAT Communauté de Communes Ouest Limousin Saint-Laurent-sur-Gorre mardi 21 juillet 2026.

Saint-Laurent-sur-Gorre

Atelier retraite avec la CARSAT

Communauté de Communes Ouest Limousin 2 Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Vous avez plus de 55 ans et vous souhaitez en savoir plus sur vos droits retraite, la CARSAT est là pour vous répondre. Un accompagnement numérique vous sera également proposé autour de l’utilisation des services en ligne du site www.lassuranceretraite.fr. .

Communauté de Communes Ouest Limousin 2 Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 81 83

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English : Atelier retraite avec la CARSAT

L’événement Atelier retraite avec la CARSAT Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Ouest Limousin