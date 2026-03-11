Fête annuelle de Saint Laurent sur Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

2026-08-07

2026-08-09

2026-08-07

Début août s’annonce festif avec la fête annuelle de Saint Laurent sur Gorre!

Au programme

– Le vendredi 7 août: rendez-vous au stade 19h pour le concours de pétanque. Restauration et buvette pour accompagner la soirée dans une ambiance chaleureuse.

– Le samedi 8 août: le Nonenta Laurentaise, course en relais organisée par la Via Agrippa départ 18h, suivi d’un pot offert par la municipalité, et du repas traditionnel du Comité des fêtesoù le cohcon farci sera une nouvelle fois à l’honneur, accompagné d’un animation musicale pour partager un moment festif tous ensemble.

– Le dimanche 9 août concours de pêche à 9h, 9h30 randonnée de 10km, dès 16h banda, représentation de modélisme de bateaux sur le plan d’eau, à 22h30 Feu d’artifices.

Manéges dès 16h samedi et dimanche pour le plaisir des petits et des grands.

Un beau week-end en perspective en Ouest Limousin ! .

Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 contact@saint-laurent-sur-gorre.fr

