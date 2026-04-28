Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre
Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre dimanche 11 octobre 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
Rando Rose
Départ Place Weihenzell Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez participer à cette nouvelle édition de la Rando Rose au profit de la Ligue Contre le Cancer, place Weihenzell pour un circuit de 6km. Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité à l’arrivée. Tous les dons seront reversés à la ligue. .
Départ Place Weihenzell Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 contact@saint-laurent-sur-gorre.fr
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English : Rando Rose
L’événement Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Ouest Limousin
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