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Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre

Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre

Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre dimanche 11 octobre 2026.

Adresse
Départ Place Weihenzell
Ville
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Département
Haute-Vienne
Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Laurent-sur-Gorre

Rando Rose

Départ Place Weihenzell Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Venez participer à cette nouvelle édition de la Rando Rose au profit de la Ligue Contre le Cancer, place Weihenzell pour un circuit de 6km. Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité à l’arrivée. Tous les dons seront reversés à la ligue.   .

Départ Place Weihenzell Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21  contact@saint-laurent-sur-gorre.fr

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English : Rando Rose

L’événement Rando Rose Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Ouest Limousin

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