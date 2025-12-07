29° édition du Marché de Noël de Saint Laurent sur Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Chaque premier dimanche de décembre ne ratez pas le traditionnel marché de Noël de Saint Laurent sur Gorre, venez déguster et apprécier les saveurs de Noël en recherchant le cadeau idéal. Une belle journée pour attendre Noël en Ouest Limousin ! .

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 21 contact@saint-laurent-sur-gorre.fr

