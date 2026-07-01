Cinéma, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

vendredi 31 juillet 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul · Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Cinéma Vendredi 31 juillet, 19h00 Les Terrasses de Saint-Paul Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

– 21h : Juste une illusion, d’Olivier Nakache et Éric Toledano (comédie).

Les Terrasses de Saint-Paul 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/lesTerrassesSPLC30480/?locale=fr_CA »}]

Formules ciné ou repas + ciné. Projection Culture