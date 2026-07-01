AGENDA · Saint-Paul-la-Coste
Repas partagé & concert, Place du village, Saint-Paul-la-Coste
samedi 25 juillet 2026 · Place du village · Saint-Paul-la-Coste
Informations pratiques
Repas partagé & concert Samedi 25 juillet, 19h00 Place du village Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00
Proposés par l’association Pa Sa Pa.
Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie
Avec le groupe Cocagne.
À voir aussi à Saint-Paul-la-Coste (Gard)
- Cinéma, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste 31 juillet 2026