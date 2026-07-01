Repas partagé & concert, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Repas partagé & concert Samedi 25 juillet, 19h00 Place du village Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Proposés par l’association Pa Sa Pa.

Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie

Avec le groupe Cocagne.