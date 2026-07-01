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Repas partagé & concert, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

samedi 25 juillet 2026 · Place du village · Saint-Paul-la-Coste

Repas partagé & concert, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Place du village
Adresse
30480 Saint-Paul-la-Coste
Ville
30480 Saint-Paul-la-Coste
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Repas partagé & concert Samedi 25 juillet, 19h00 Place du village Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Proposés par l’association Pa Sa Pa.

Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie
Avec le groupe Cocagne.

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