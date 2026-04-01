Cinéma Maigret et le mort amoureux Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma Maigret et le mort amoureux

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot France 2026 Durée 1h20

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Maigret et le mort amoureux by Pascal Bonitzer with Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot France 2026 Running time 1h20

L’événement Cinéma Maigret et le mort amoureux Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc