Cinéma Maigret et le mort amoureux Espace Animation Les Houches
Cinéma Maigret et le mort amoureux Espace Animation Les Houches dimanche 26 avril 2026.
Les Houches
Cinéma Maigret et le mort amoureux
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot France 2026 Durée 1h20
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Maigret et le mort amoureux by Pascal Bonitzer with Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot France 2026 Running time 1h20
L’événement Cinéma Maigret et le mort amoureux Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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