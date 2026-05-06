Saint-Affrique

Cinéma Mi Amor

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07

Romy, accompagnée de son amie Chloé, se rend aux Canaries pour mixer lors d’une soirée techno.

Au petit matin, son amie a disparu. Aidée de Vincent, le patron du night-club, Romy se lance à la recherche de Chloé…

6 mai 2026 en salle | 1h 53min | Thriller

De Guillaume Nicloux | Par Guillaume Nicloux

Avec Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Romy, accompanied by her friend Chloé, travels to the Canaries to mix at a techno party.

L’événement Cinéma Mi Amor Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)