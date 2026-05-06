Cinéma Mi Amor Saint-Affrique
Cinéma Mi Amor Saint-Affrique mercredi 3 juin 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Mi Amor
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07
Romy, accompagnée de son amie Chloé, se rend aux Canaries pour mixer lors d’une soirée techno.
Au petit matin, son amie a disparu. Aidée de Vincent, le patron du night-club, Romy se lance à la recherche de Chloé…
6 mai 2026 en salle | 1h 53min | Thriller
De Guillaume Nicloux | Par Guillaume Nicloux
Avec Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Romy, accompanied by her friend Chloé, travels to the Canaries to mix at a techno party.
L’événement Cinéma Mi Amor Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- 52ème Régional de Pétanque Saint-Affrique 23 mai 2026
- Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique 23 mai 2026
- Cinéma Elfie et les super Elfkins Saint-Affrique 23 mai 2026
- Tournoi de Terraforming Mars Saint-Affrique 24 mai 2026
- Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore Saint-Affrique 26 mai 2026