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Cinéma Mi Amor Saint-Affrique

Cinéma Mi Amor Saint-Affrique

Cinéma Mi Amor Saint-Affrique mercredi 3 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Carnot

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Cinéma Mi Amor

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-03
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07

Romy, accompagnée de son amie Chloé, se rend aux Canaries pour mixer lors d’une soirée techno.
Au petit matin, son amie a disparu. Aidée de Vincent, le patron du night-club, Romy se lance à la recherche de Chloé…
6 mai 2026 en salle | 1h 53min | Thriller
De Guillaume Nicloux | Par Guillaume Nicloux
Avec Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

Romy, accompanied by her friend Chloé, travels to the Canaries to mix at a techno party.

L’événement Cinéma Mi Amor Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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