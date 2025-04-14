Cinéma Jean Valjean Mur-de-Barrez

Mur-de-Barrez

Cinéma Elise sous emprise

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Tarif enfant (la séance)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Comédie dramatique de Marie Rémond avec Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern. Durée 1h26min

Rien ne va plus dans la vie d’Élise engluée dans une relation toxique avec Léopold, elle se retrouve propulsée à la tête d’une troupe de théâtre, suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle était l’assistante. Submergée par des crises de panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette confusion qu’elle parviendra à se libérer de ses emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie ? 4 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Comedy-drama by Marie Rémond with Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern. Running time: 1h26min

L’événement Cinéma Elise sous emprise Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)